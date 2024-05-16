Партизани з'ясували, що було уражено на аеродромі у Бельбеку [ Редагувати ]
За даними партизанського руху "АТЕШ", на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму вибухнув головний склад ракетно-артилерійського озброєння.
Про це повідомляє "АТЕШ".
Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/год 80189), - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які окупанти використовували проти України.
Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.
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