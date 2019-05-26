Ароматний, смачний, наваристий і... бюджетний - так часто характеризують український червоний борщ. Насправді ж, страва дедалі дорожчає. Експерти щороку підраховують, як збільшуються в ціні інгредієнти.

Скільки коштує приготувати першу страву національної кухні?

Пенсіонерка Ніна Федірко розповідає: борщ готує дуже часто.

"Мені замовляють дуже багато друзів: "звари борщ, ми прийдемо у гості". Варю маленькими шматочками, тоді ріжу", - розповідає Ніна Федірко, пенсіонерка.

І хоча більшість овочів із власного городу, навіть по тих складниках, які докуповує, - відчула стрибок цін.

"Я відчуваю на собі, дуже відчуваю. М'ясо дуже дороге, ціни - взагалі кусаються", - говорить Ніна Федірко, пенсіонерка.

Експерти ж, підраховують вартість пісної страви. І за ціною овочів визначають так званий "індекс борщу". До "овочевого кошика" входять по кілограму буряка, білокачанної капусти, картоплі, моркви та ріпчастої цибулі.

Торык зварити каструлю борщу коштувало 21 гривню, зараз - 50.

"Борщ, іноді, дійсно просто шалено стрибає в гору. Минулого року рекордсменом була морква. Почала дорожчати ще в січні і цінові рекорди встановлювала навіть у червні. Коли моя тьотя прийшла до магазину і повернулася з бананами - бо, каже, морква в два рази дорожча", - зазначив Олексій Дорошенко, експерт з економічних питань.

Нині, іноземні банани та херсонська морква зрівнялися в ціні - коштують по 35 гривень за кіло. А вартість ківі подекуди дорівнює ріпчастій цибулі - 20 гривень за кілограм. До речі, цибуля - рекордсмен у здорожчанні: за 5 років зросла в ціні у 5,5 разів.

"Яким розумом це можна зрозуміти, щоб на сьогодні, кінець травня місяця, у всіх дачі - і така ціна була на цибулю!", - обурений Станіслав, покупець.

"А я вам теж можу розказати - я вдома маю свою теплицю, свій город, і купую насіння і воно не дешеве! Якщо не наші вирощують цибулю, то вони такі захмарні ціни ставлять. І люди хочуть цибулю, щоб була вирощена гарно", - стверджує Наталія, продавець.

"Капуста - дуже дорога, порівняно з минулим роком. Цибуля набагато дорожче", - зазначила Олена, покупець.

Люди жаліються, та ціни однаково зростають. Найдорожча цибуля - від 20 гривень, молода картопля - 25 гривень, стара - 14, капуста - від 13 і більше.

Мало відстає й головний інгредієнт - буряк. Людмила здебільшого його і продає. Каже: купують, ясна річ, але менше, - бо дорого стало.

Зараз 25, а минулого року 10-12 гривень. Якщо брали минулого року 5 кілограмів, то цього року - на половину", - підрахувала Людмила, продавець.

Причини цінових стрибків - негода та неврожай. Але часто дефіцит створюють і вітчизняні експортери:

"Якщо в Європі є проблема з яким-небудь продуктом, то вони закуповують, в тому числі і у нас. Ми вивезли все, що було. І на початок січня ми з'ясували, що цибулі в Україні немає. Ціна почала шалено зростати і десь вже з лютого ми почали її закуповувати з-за кордону", - зазначив Олексій Доршенко, експерт з економічних питань.

У той же час знавці обнадіюють - якщо цього року вродить уся городина, то в грудні за борщ платитимемо дешевше.