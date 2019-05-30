Строить солнечные электростанции (СЭС) на сегодняшний день выгодно в любом регионе Украины, а не только в южных регионах (Одесской, Херсонской областях) или Закарпатской области. Такое мнение журналистам высказал Михаил Купранец, собственник компании ООО "Санбимс Энерджи" (СЭС "Шаланки-2" мощностью 1,5 МВт, находится в Закарпатской обл.).

"Где бы Вы не построили СЭС это будет выгодно за счет тарифа. Только за последние несколько месяцев зарубежные и украинские компании заявили о планах построить СЭС в Черкасской, Львовской, Хмельницкой и других областях Украины. За счет тарифа и удешевления стоимости комплектующих, окупаемость проектов также на очень хорошем уровне. Ключевой фактор сейчас - это скорость и время. А время инвестору можно экономить благодаря сотрудничеству с украинской компанией-партнером, у которой есть опыт в строительстве, подключении, а также техническая и юридическая база. Особенно это критично при подключении к сети крупных СЭС мощностью от нескольких МВт до нескольких десятков МВт", - поясняет эксперт.

​По словам Михаила Купранца, на сегодняшний день банки и финансовые организации также охотно кредитуют хорошие и грамотные проекты, связанные с альтернативной энергетикой. Поэтому при текущих условиях кредитования строительство станции мощностью в 1 МВт обойдется менее чем в $1 млн. Если говорить о мировой тенденции на комплектующие, то согласно отчету IHS Markit, за последние два года цены на модули упали на 32%, а инверторы подешевели на 18%. При этом мощность установок растет, а КПД солнечных панелей увеличилось за десятилетие на 20-25%.

Украина в альтернативной энергетике и в строительстве СЭС, в частности, пока еще догоняет крупные европейские страны, такие как Германия и Франция, но уже опережает соседей, например, Польшу. Общая мощность солнечных электростанций в Польше на конец марта текущего года составила 603 МВт. Это в два с лишним раза меньше чем в Украине (1389 МВт.).

"Если говорить о небольших "домашних" СЭС, то, например, солнечная Одесская область согласно статистике занимает только 9 место среди регионов в Украине по количеству солнечных электростанций в частных домовладениях. В лидерах в начале года были Днепропетровская, Киевская и Тернопольская области. Хороший прирост "домашних" СЭС в западных областях и в центре, на востоке страны из-за военных действий в Донецкой и Луганской областях ситуация значительно хуже", - комментирует Михаил Купранец.

Как уже ранее отмечал Михаил Купранец, несмотря на то, что в Украине все больше компаний, которые не только занимаются монтажом и обслуживанием СЭС, важно правильно выбирать подрядчика.

В прошлом году в Европе наблюдался самый большой за последнее время рост количества новых фотоэлектрических установок. Особенно активно работы в этой сфере начались после того, как закончилось действие положения о минимальной импортной цене на солнечные модули. В 2018 году показатели установленной мощности выросли на 23% или 12 ГВт. По прогнозам консалтинговой фирмы IHS Markit, в 2019 году эта цифра составит 19 ГВт.

Компания "Санбимс Энерджи" успешно работает в сфере альтернативной электроэнергетики и занимается эксплуатацией солнечной электростанции. Также проводит деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставлении услуг технического консультирования в этих сферах.