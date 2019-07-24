Ізраїль засудили за руйнування палестинських помешкань [ Редактировать ]
Німеччина, Франція, Британія та Іспанія засудили руйнування Ізраїлем палестинських помешкань у Західному Єрусалимі. Спільну заяву оприлюднило МЗС Німеччини на своєму сайті.
Автори документу наполягають, що руйнування будівель на окупованих територіях порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН, а також перешкоджає розвитку мирного процесу між сторонами.
Нагадаю, у червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розвиток населених пунктів. А також дав їм час до 19 липня знести усі новобудови.
Однак ці розпорядження не були виконані. Тож кілька днів тому Ізраїль почав демонтаж.
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