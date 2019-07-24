Німеччина, Франція, Британія та Іспанія засудили руйнування Ізраїлем палестинських помешкань у Західному Єрусалимі. Спільну заяву оприлюднило МЗС Німеччини на своєму сайті.

Автори документу наполягають, що руйнування будівель на окупованих територіях порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН, а також перешкоджає розвитку мирного процесу між сторонами.

Нагадаю, у червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розвиток населених пунктів. А також дав їм час до 19 липня знести усі новобудови.

Однак ці розпорядження не були виконані. Тож кілька днів тому Ізраїль почав демонтаж.