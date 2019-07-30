Наш план-концепция урегулирования конфликта на востоке Украины - это самый короткий путь к миру! Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня стране нужен баланс власти и оппозиции, когда можно будет шаг за шагом принимать конструктивные решения. И главная задача, которая стоит перед нами, - это восстановление мира. План-концепция урегулирования конфликта на востоке Украины, предложенный нашей командой, - это самый короткий путь к миру. И в рамках Минских соглашений, нормандского формата, вместе с представителями международных организаций и других политических сил мы готовы этот план реализовать. Я уверена - вопрос мира должен выйти за политические или партийные рамки и объединить всех здравомыслящих политиков нашей страны", - отметила Наталия Королевская.

Она подчеркнула, что сегодня также необходимо принять дорожную карту социальной реинтеграции - восстановить социальные права людей, вернуть пенсии, предоставить статус пострадавших от вооруженного конфликта, обеспечить выплату пособий и восстановить разрушенное жилье.

"Достижение мира - это не только восстановление безопасности и возвращение социальной справедливости, но и стабилизация экономической ситуации. У нас шестой год идет война, никто не осмеливается заводить сюда инвестиции, традиционные рынки сбыта закрыты, и, как результат, люди массово уезжают на заработки за границу. Поэтому сегодня также нужно поддержать национального производителя и восстановить экономические отношения с Россией. Все это приблизит нас к миру, возрождению экономики страны и повышению уровня благосостояния граждан. Это наши главные задачи в новом парламенте", - резюмировала Наталия Королевская.