"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка" - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
В интервью агентству "Bloomberg" представители Офиса президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, распродать государственные банки и крупнейшие предприятия - "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Это ясно говорит о том, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны "с молотка".
Такие заявления представителей "Зе-команды" полностью оправдывают наихудшие прогнозы: они только называют себя "слугами народа", но в реальности обслуживают внешних кредиторов во главе с МВФ. Они не собираются выполнять свои предвыборные обещания. У них нет мирного плана, они не озвучивают свои мирные инициативы и не заявляют о намерениях вести прямые переговоры о мире. Они не собираются снижать коммунальные тарифы и улучшать жизнь людей. У новой власти не было и нет плана возрождения украинской промышленности. Они не будут помогать национальному товаропроизводителю, украинским фермерам и защищать права селян-собственников земельных паев.
"Зе-власть" уже начала отрабатывать внешний заказ на распродажу украинских предприятий и банков, уничтожение отечественного производителя и распродажу сельскохозяйственной земли. Это не безответственность или непрофессионализм - это предательство национальных интересов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь"выступает против планов бездумной приватизации системообразующих государственных предприятий и банков. Мы категорические противники открытия в нынешних условиях рынка земли, которое приведет к бесконтрольной эксплуатации главного природного богатства украинского народа - сельскохозяйственной земли. Открытие рынка земли может произойти только после общенационального референдума. Это наша принципиальная позиция.
"Оппозиционная платформа - За жизнь"в новом составе парламента будет добиваться мира, прекращения тарифного геноцида, улучшения жизни граждан и возрождения национальной экономики. Мы не дадим ни одного голоса за законы и инициативы, которые противоречат интересам украинских граждан и национальным интересам страны. Мы будем бороться за то, чтобы Украина вновь стала мирным, независимым, развитым и социально ответственным государством.
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