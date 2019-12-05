Подорож на край світу. В Антарктиді туристичний бум. Цьогоріч на гостину до полярників і пінгвінів збирається рекордне число людей. Як дістатися найпівденнішого континенту та які можуть бути наслідки від навали мандрівників - розкаже Анна Філь.

"Пані та панове, одягайтеся тепліше і насолоджуйтеся вашим першим днем в Антарктиді".

На цьому круїзному лайнері - чотири сотні туристів. Здебільшого європейці та американці.

"Відчуваю себе першовідкривачем - попри те, що подорожую в комфортній каюті з усіма вигодами. Потрапити сюди - моя давня мрія", - говорить Максиміліан Лерц, турист із Німеччини.

Більшість пасажирів - туристи з досвідом. Та й для них ця подорож як екскурсія на іншу планету.

"Неймовірно, ніяк не можу повірити власним очам. Тут, серед велетенських айсбергів, почуваєшся таким крихітним", - говорить Хелен Брюне, туристка із Франції.

Антарктида - найхолодніший материк, тут найсильніші вітри, найнижча вологість і найвищий рівень сонячної радіації. Утім, від охочих випробувати екстремальні погодні умови на собі немає відбою. Судно "Руаль Амундсен" - лише одне з кількох десятків, які щороку возять туристів до Антарктичного півострова.

"Це перший у світі лайнер, обладнаний гібридною силовою установкою. Вона дозволяє йому максимально знизити витрати пального і шкідливі викиди. Це така собі затишна оаза серед криги й холоду", - говорить Керін Стренд, організатор круїзів.

Затишок має свою ціну. Вартість 18-денної подорожі - 7 тисяч євро. Пасажирам пропонують сауни, джакузі та страви від шеф-кухарів. Та щойно мандрівники ступають на континент - починають діяти суворі обмеження. Треба одягати однакову, майже стерильну уніформу, щоб не залишити на кризі сторонніх дрібничок чи сміття. Так само не можна нічого забирати із собою, лишати стежки для туристів, наближатися до тварин. Усе заради захисту унікальної екосистеми.

"Що частіше люди приїздитимуть сюди й бачитимуть на власні очі всю цю незайману красу, то більше розумітимуть, що її варто зберігати такою, як вона є", - говорить Крістін Вірс, туристка з Німеччини.

Та є й інша думка. Екологи кажуть - туристична індустрія лише шкодить Антарктиці. Викиди від круїзних суден пришвидшують танення криги. Однак цієї зими на найпівденнішому континенті очікують 78 тисяч відвідувачів. Це майже на половину більше, ніж торік.