Санта-Клаус розпочав різдвяну подорож [ Редактировать ]
Подарунки з Лапландії. Санта-Клаус наповнив свій мішок подарунками і вирушив розвозити їх на санях, запряжених оленями.
Свою подорож чарівник розпочав напередодні з резиденції на сопці Корватунтурі у фінській Лапландії. Відео відправлення Йоулупуккі транслювали в різних куточках світу. Вперше цю подію відзняли у 60-х. Транслюють в прямому ефірі з 1980 року.
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