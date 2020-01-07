Слава Каминская удивила откровенным фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская шокировала фанатов пикантным снимком. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позирует в купальнике, сидя на стуле.
"И штора пригодилась", - подписала снимок Слава Каминская.
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