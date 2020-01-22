В среду, 22 января, в России, в аэропорту Пулково, госпитализировали человека с подозрением на новый китайский коронавирус. Об этом сообщает Mash.

Как сообщается, мужчине 23 года. Он является гражданином России. Зовут его Арман К. Сегодня он прилетел в Питер из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве).

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Парня срочно забрали с температурой в 38 градусов с КПП Пулково, сейчас он находится в больнице.

В данный момент врачи выясняют, тот ли это самый вирус или нет.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Италии отметили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.

Также мы давали инструкцию, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом.

В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.