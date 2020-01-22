Коронавирус в России: из аэропорта забрали человека [ Редактировать ]
В среду, 22 января, в России, в аэропорту Пулково, госпитализировали человека с подозрением на новый китайский коронавирус. Об этом сообщает Mash.
Как сообщается, мужчине 23 года. Он является гражданином России. Зовут его Арман К. Сегодня он прилетел в Питер из Шанхая (с пересадками в Красноярске и Москве).
Парня срочно забрали с температурой в 38 градусов с КПП Пулково, сейчас он находится в больнице.
В данный момент врачи выясняют, тот ли это самый вирус или нет.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения Италии отметили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
Также мы давали инструкцию, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом.
В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.
по теме
Зеленский и Путин намерены встретиться: в СМИ появились подробности
В среду, 22 января, появилась информация о том, что в Офисе президента не исключили возможную встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Израиль
"Черному трансплантологу" из института Шалимова вынесли приговор
Олега Котенко, экс-завотделением Национального института трансплантологии им. Шалимова, приговорили к штрафу
Коронавирус в Евросоюзе: в Италии обратились к жителям
В Италии, в аэропорту Рима проводятся дополнительные проверки пассажиров
Коронавирус в Китае: ВОЗ собирает экстренное заседание
В среду, 22 января, в Женеве (Швейцария) соберется комитет ВОЗ
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" рассказала о здоровье Заворотнюк
Российская актриса Екатерина Дубакина, которая в сериале "Моя прекрасная няня" сыграла роль Маши Шаталиной, рассказала о состоянии здоровья звезды сериала Анастасии Заворотнюк