В среду, 22 января, Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила новые данные о количестве заразившихся коронавирусом в Китае. Так, стало известно, что в 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением по состоянию на вторник с девятью смертельными исходами. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что были доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту.

Ли Бин, вице-министр комиссии, также сообщил на брифинге в СМИ, что живым животным не разрешалось въезжать в Ухань, центральный Китай.

Кроме того, Ли Бин отметил, что существует опасность, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что в США зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Кроме того, украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.