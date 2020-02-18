59-летняя украинка победила в турнире по Counter Strike [ Редактировать ]
59-летняя украинка Татьяна Силенко с никнеймом Валькирия стала чемпионкой по Counter Strike. Об этом сообщает издание "Na chasi".
Женщина вместе с командой киберспортсменов возрастом 55+ из Украины победила соперников из Швеции со счетом 16:1.
Татьяна сожалеет о том, что не начала играть в компьютерные игры раньше.
Она заявила, что в прошлом считала это чем-то ужасным, но со временем изменила свое мнение, отметив, что компьютерные игры - это прекрасная профилактика болезни Альцгеймера, плюс выделяется адреналин, прокачиваются сосуды.
Ранее женщина работала инженер-механиком, а также основала собственную компанию по ремонту мягкой кровли и машинной вышивки. Киберспортом она увлеклась случайно.
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