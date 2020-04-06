Правительство Чехии готово смягчить карантин, введенный из-за эпидемии вируса COVID-19, если в ближайшие дни будет подтверждено снижение числа новых случаев заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех, передает Reuters.

За последние несколько дней в Чешской республике было зафиксировано резкое снижение количества новых зараженных. В воскресенье рост новых случаев коронавируса был самым низким с 22 марта. По состоянию на понедельник, 6 марта, в стране зарегистрирована 4 591 случаев инфицирования.

Если такая тенденция будет продолжаться, то уже в этот четверг, 9 апреля, власти разрешат открыться большинству магазинов, в том числе по торговле стройматериалами и канцелярскими товарами. Также будут позволены некоторые спортивные мероприятия под открытым небом, где не предусмотрены массовые собрания людей.

"Мы больше не сталкиваемся с массовым увеличением числа пациентов - идентифицированных или госпитализированных... Мы четко заявляем, что теперь мы можем относительно хорошо справляться с этой пандемией, а не пандемия управляет нами», - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

Чиновник подчеркнул, что о возвращении к нормальной жизни можно будет говорить лишь через две недели, когда власти оценят ситуацию и будут уверены, что готовы держать инфекцию под контролем.

На этой неделе власти Праги планируют провести выборочные тесты среди жителей, чтобы оценить распространение вируса среди населения.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек отдельно заявил, что после Пасхи может частично снята полная транспортная блокада страны. К категории риска он отдельно отнес иностранцев, прибывающих в страну в поисках работы.

Чехия внедряет план "умного карантина", в соответствии с которым будут устанавливать и изолировать всех контактных лиц новых зараженных. Для этого будут широко использовать доступ к геолокации с мобильных телефонов и банковских операций.

По данным Министерства здравоохранения, в Чешской Республике зафиксированы 72 летальных случая среди пациентов с COVID-19. На утро понедельника в больницах находится 391 пациент, состояние 84 из них оценивается как тяжелое.