В Украине на фоне карантина в связи с коронавирусом появился новый "бизнес". Владельцы животных начали сдавать в аренду домашних любимцев для прогулок на время карантина. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на онлайн-платформы для продажи.

Предпосылкой для такой "предпринимательской деятельности" стали новые ограничительные правила на период карантина.

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В одном из пунктов указано, что нельзя "посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком, а также в случае служебной необходимости".

Минимальная цена удовольствия - 100 грн за полчаса прогулки. Некоторые также указывает дополнительные условия и обязанности при аренде.

Как сообщали "Подробности", по состоянию на утро 6 апреля в Украине число зараженных коронавирусом выросло на 68 - до 1 319 человек. За последние сутки шесть человек умерло от инфекции на фоне тяжелых хронических болезней.