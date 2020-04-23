ВООЗ просить Олександра Лукашенка схаменутися! І таки запровадити в країні карантин. Саме тоді, коли в більшості держав світу локдаун, у Білорусі - вольниця. Працює все. І ресторани, і підприємства, і школи. Бо Лукашенко в коронавірус не вірить. Які має аргументи? І Що насправді відбувається в країні? Ірина Іванова - далі.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса - ни о дин.

Упертість, з якою Олександр Лукашенко заперечує загрозу коронавірусу, перетворюється на народний мем. У період пандемії білоруський президент виходить на лід - поганяти шайбу та проводить засідання з урядовцями. Маску не носить принципово.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу!

Не бачив вірусів, але тяжко переживає наслідки пандемії білорус Олександр Матвєєв. Він живе у Франції. На початку квітня його мама у Вітебську, де зафіксували спалах COVID, померла від пневмонії. Чоловік подав на президента до суду.

Олександр Матвєєв, позивач:

Необходимо было город закрыть. Если уж человек, обладаю властью, не предпринял этих мер, то есть проявил бездействие, то он должен нести ответственность.

У президента Лукашенка залізний аргумент: економіка. Суворий карантин в інших країнах він називає масовим психозом.

Але статистика безжальна: в країні зафіксовано майже сім тисяч 300 випадків коронавірусу та 58 смертей.

У Білорусі побували фахівці ВООЗ. Організація радить перенести масові зібрання та перевести людей на дистанційне навчання та роботу.

"Медичні заклади матимуть змогу скористатися цим часом для належного забезпечення необхідними потужностями: медперсоналом, ліжками, обладнанням, щоб упоратися зі зростанням інфікування".

Та попри всі настанови у Білорусі досі працюють крамниці, заводи, школи та садки. Кордони - відкриті, на масові заходи обмежень - немає.

Самого коронавірусу в Білорусі офіційно не заперечують, як, приміром, у Туркменістані. Медики проводять тестування, відстежують контакти людей із групи ризику. Міністерство охорони здоров'я радить зберігати соціальну дистанцію. Країна просить допомоги в Європи на подолання наслідків пандемії.

Медики, лідери громадської думки та опозиція запровадили так званий "народний карантин" - просять людей посидіти вдома до кінця місяця.

Але Лукашенко поки незворушний. Навіть після того, як COVID діагностували у хокеїста, з яким за одну команду виступає і президент.