Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив - пандемія COVIDУ-19 триватиме ще довго. Під час прес-конференції він закликав світ не розслаблятися. За словами Гебреісуса, в більшості спалах коронавірусу перебуває на ранніх стадіях.

Зокрема, ВООЗ непокоять тенденції поширення інфекції в Африці, Центральній і Південній Америках, а також у Східній Європі. Також Гебреісус зазначив: у країнах, що вже пережили пік пандемії, знову фіксують нові спалахи.

Тедрос Адан Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: