Це лише початок пандемії: директор ВООЗ закликав світ не розслаблятися [ Редактировать ]
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреісус заявив - пандемія COVIDУ-19 триватиме ще довго. Під час прес-конференції він закликав світ не розслаблятися. За словами Гебреісуса, в більшості спалах коронавірусу перебуває на ранніх стадіях.
Зокрема, ВООЗ непокоять тенденції поширення інфекції в Африці, Центральній і Південній Америках, а також у Східній Європі. Також Гебреісус зазначив: у країнах, що вже пережили пік пандемії, знову фіксують нові спалахи.
Тедрос Адан Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Нам не слід припускатися помилок. На нас очікує довгий шлях. Цей вірус буде з нами ще впродовж довгого часу. Я вважаю, що зараз - у період спалаху пандемії - не потрібні протести. Вони лише погіршать ситуацію з кількістю інфікованих. Ми повинні комунікувати з людьми та знати, як їм можна допомогти.
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