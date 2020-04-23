Літак "Мрія" встановив свій двісті сорок четвертий світовий рекорд. За один рейс до України привезли 1000 кубометрів гуманітарного вантажу. Це вже третій такий рейс "Мрії" за час пандемії. Дві попередні партії літак доправив до Польщі та Франції. Рекордсмена сьогодні зустрічала й Ірина Розова.

Розміри цього літака приголомшують. Декілька кіл у повітрі - і шасі торкається Гостомельського летовища.

Реактивний та з надвеликою вантожопід'ємністю - 250 тон, - доречі це абсолютний рекорд - найбільший у світі та єдиний - не літак, а Мрія.

Сьогодні до України АН-225 доправив вантаж із Китаю. Приблизно 104 тонни гуманітарної допомоги - рекордна кількість за один рейс. Тут 12 мільйонів масок, майже 300 тисяч окулярів і понад сто тисяч захисних костюмів.

Володимир Зеленський, президент України:

Хочу подякувати всьому екіпажу, я б хотів би, щоб про цей рекорд розповіли. Пишаймось тим, що України змінюється імідж у світі - ми не тільки щось просимо, але й допомагаємо іншим країнам.

У час пандемії логістичний попит на наші літаки АН-225 "Мрія" та "Руслан" у світі різко зріс. Вантажі доправляли до Данії, Чехії, Румунії, Словаччини та Франції. До Польщі з Китаю наш літак привіз одразу 81 тонну медичних матеріалів для боротьби з коронавірусом.

Михайло Харченко, директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова":

Я хочу много очень сказать теплых слов об экипаже и технической бригаде которые работают в тяжелейших фронтовых условиях. Чем это объясняется - Китай, весь груз, который с Китая, Китай не позволяет экипажу выходить из самолета, загрузка длится 12-16 часов, в это время экипаж отдыхает на верхней кабине. Вы видели какой привезли груз, по маршруту практически все страны отказали в выходе экипажа на отдых.

Керує "Мрією" беззмінний пілот Дмитро Антонов - однофамілець відомого конструктора. Завдяки його ютуб-каналу оглянути краєвид із кабіни пілота найбільшого у світі літака може будь-хто.

Невдовзі "Мрія" та "Руслан" здійснять щонайменше одинадцять рейсів із Азії до США. А вже за тиждень "Мрія" виконає ще один "медичний" переліт за заявкою України.