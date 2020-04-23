Бельгія - лідер за смертністю від коронавірусу у світі. Проте лікарні в країні не переповнені, а відділення інтенсивної терапії - напівпорожні. Чому так відбувається і як ведуть статистику у цій країні - довідувалась Олена Абрамович.

На цих кадрах президентові США демонструють статистику зі смертності від коронавірусу у світі.

Хтось вірить цим цифрам?

Під сумнів Дональд Трамп поставив дані з Китаю. Проте інформацію від лідера рейтингу - Бельгії - теж не слід сприймати буквально.

Стівен Ван Гухт, вірусолог, речник робочої групи з коронавірусу у Бельгії:

Якщо ви хочете порівнювати дані Бельгії з іншими країнами, потрібно ділити наш рівень смертності на два, і тоді ви отримаєте більш-менш адекватне число для порівняння. Бо ми рахуємо значно більше випадків, які в інших країнах не додають.

Ділити на два бельгійську статистику пропонують через те, що половина смертей - це померлі з будинків для літніх людей, а там тестують лише 4-5 відсотків хворих - через нестачу реагентів. Решту, залежно від симптомів, вносять до статистики як смертельні випадки, пов'язані з коронавірусом. У цьому брюссельському прихистку зазвичай помирає 2-3 людини на місяць. Тепер під час епідемії уже 13.

Стів Доєн, директор будинку престарілих "Резиденція Кристалайн":

Коли в лікарнях нам говорили: забирайте коронавірусного пацієнта, не хвилюйтеся, все буде добре, і зараз я бачу наслідки, то я вам скажу, що ні, все погано. Ми почуваємося зрадженими і забутими. Де захист? Наші доглядальниці виконують ту саму роботу, що й у лікарнях, але в самих лише рукавичках і хірургічній масці.

Ще більше розчарування спричинене тим, що насправді в бельгійських лікарнях є місце для таких пацієнтів. Система охорони здоров'я країни одна з найкращих у Європі. І попри невтішну статистику, жодних імпровізованих моргів чи лікарень тут не організовували.

Стівен Ван Гухт, вірусолог, речник робочої групи з коронавірусу в Бельгії:

Ми досить добре впоралися, з огляду на те, що навіть у пік епідемії відділення інтенсивної терапії були заповнені на 57 відсотків. Тож ми ніколи не працювали поза межами можливостей. Усі, хто потребував інтенсивного лікування, його отримав.

Страх, ізоляція та напруження підкошують здоров'я, особливо стареньких, на додаток до коронавірусу - скаржиться персонал будинків для літніх людей. Там вимагають, щоб у таких закладах тестували всіх підряд, щоб можна було ізолювати хворих, а здоровим дозволили знову обідати разом і спілкуватися.

Марк Парментьєр, мешканець "Резиденції Кристалайн":

Сумно не мати можливості нікого побачити. Бути постійно на самоті. У такі моменти починаєш очікувати найгіршого - і всі думки тільки про погане.

У Єврокомісії ж пообіцяли разом з ВООЗ створити чіткі інструкції для всіх країн, як саме рахувати статистику смертності.

В Італії, до прикладу, на COVID-19 тестують усіх померлих від будь-яких хвороб. Німеччина натомість вирішила витрачати реактиви лише на живих, щоб перевіряти якомога ширше коло людей. Тож поки що статистичні дані з різних країн справді дуже відносні.