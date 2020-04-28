Додати веселощів та оптимізму до вимушеної ізоляції вирішив музикант з Одещини. Щодня у соцмережі чоловік влаштовує онлайн-концерти, публіка - у захваті! Слухав і наш Андрій Анастасов.

Валерію Цуркану сімдесят один рік. У рідному Білгород-Дністровському його називають людина-оркестр. Чоловік грає не лише на п'ятнадцяти музичних інструментах, а навіть на шматочку звичайнісінької фотоплівки.

Щойно розпочався карантин, Валерій Іванович вирішив: сидіти без діла не буде. Став записувати відео своїх виступів - спочатку на кухні, потім на дачі та викладати у соцмережі. І все це зі словами підтримки. Реакція користувачів була шаленою: сотні лайків, коментарів з усього світу.

Валерій Цуркан, заслужений працівник культури України:

Людей надо как-то поддержать! Я пишу: не паникуйте, будьте дома, все будет хорошо не переживайте, держитесь, будьте оптимистами! И вот, смотрю, что людям это нравится, они уже начинают мне писать: а когда будет, а передайте привет!

Такі онлайн-концерти - з жартами та піснями - пенсіонер постить щодня уже протягом місяця. А щоб урізноманітнити виступи - постійно змінює інструменти, чергує стилі: ліричні та динамічні. На записи роликів збираються й сусіди.

У соцмережах під виступами оптимістичного музиканта - суцільні дописи з подяками. Його концерти користувачі називають терапевтичними та навіть жартома пропонують нагородити Цуркана орденом "за спасіння людства від коронавірусу".

Алла Степаненко, жителька Білгород-Дністровського району:

Натрудилась, наробилась - і ввечері біжу на "кухню"до Валерія Івановича або на "дачу"ха-ха-ха і слухаю концерти! Навіть при вечері - кидаємо вечерю і танцюємо з чоловіком! Інтернет-аудиторія Дуже велика і з кожним разом вона все збільшується і збільшується!

Сам чоловік на питання "навіщо йому це все"- відповідає, трохи подумавши.

Валерій Цуркан, заслужений працівник культури України:

Ой, я так люблю людей, я люблю всех я хочу, чтоб все жили, чтобы было все мирно, чтобы все закончилось это, чтобы как-то их поддержать!

В найближчих планах митця - записати попурі з італійських мелодій. Його він присвятить лікарям усього світу.