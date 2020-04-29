Карантин вдихнув нове життя у техніку часів середньовіччя. Французи повернулися до традиції молоти зерно у млині. Успішна історія мірошника з Нової Аквітанії та його водяного млина - далі в сюжеті.

Одягнений як у стародавні часи, мірошник Елі Кустаті уважно стежить за жорнами, що перетирають зерно. Це не гра на камеру, чоловік справді працює в такому вбранні. І виходить на роботу щодня, адже його млин, який стоїть на цій землі з ХІV століття, знову працює на повну.

Елі Кустаті, мірошник:

Я купив цей млин у 1994. До того часу він простоював без роботи щонайменше 60 років. Навіть наш сусід, який десь мого віку, тобто вже немолодий, - не пам'ятає, коли млин зупинився. Але точно десь після війни, у 50-х.

П'ятнадцять років чоловік ремонтував обладнання власним коштом. Тепер колесо млина не зупиняється. Усе завдяки порожнім полицям у супермаркетах та обмеженням, пов'язаним із карантином. Замовлень так багато, що до роботи довелося залучити дружину, дочку та зятя. Раніше родина навіть не розуміла, чи справді добре працюють усі пристрої, адже тоді мололи не більше десяти кілограмів борошна на тиждень.

Марі-Роз Кустаті-Ампуланж, дочка мірошника:

А він таки працює. І дозволяє змолоти до двохсот кілограмів пшениці за день, на виході маємо до півтори сотні кілограмів борошна. Тепер ми бачимо, як добре працює обладнання.

Марі-Роз у сімейному бізнесі відповідає за прийом замовлень та поширення продукції. Каже, на карантині чимало французів відкрили у собі таланти до випічки. Попит на борошно зріс майже на 170 відсотків, порівняно з березнем-квітнем торік.

Елі Кустаті, мірошник:

Ми скоро не будемо встигати з замовленнями, - ось так тепер справи йдуть! Але ми обмежені нашими потужностями. Люди, яким хочеться цього борошна, муситимуть залишати нам свої прохання. І щойно зможемо - ми з задоволенням їх виконаємо.

Чоловік тішиться, що завдяки карантину більше людей дізнаються, який на смак продукт, що виробляли ще у прадавні часи.