Чешское правительство вновь ускорило смягчение карантинных ограничений, несмотря на то, что в стране наблюдается рост числа новых случаев инфицирования. Об этом сообщает издание iROZHLAS.

"С 11 мая в стране будут разрешены общественные, спортивные и культурные мероприятия, а также свадебные и церковные службы, в которых могут принять участие до 100 человек", - заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

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Кроме того, откроются все магазины в торговых центрах, парикмахерские и салоны красоты, музеи и галереи, сады замков и сами замки, а также открытые площадки для подготовки профессиональных спортсменов.

Кинотеатры и театры также откроются 11 мая, при этом аудитория будет ограничена до 100 человек, а зрители разделены одним местом, если они не являются членами семьи.

Также сообщается, что, начиная с пятницы, дети в возрасте до 7 лет больше не будут обязаны носить маски в детском саду. Это также относится к актерам и музыкантам, если они соблюдают строгие меры гигиены при выступлении или съемках.

К слову, новые меры по смягчению были объявлены после того, как Министерство здравоохранения сообщило, что количество новых случаев инфицирования растет третий день подряд.

Ранее сообщалось, что в Чехии гражданам разрешили выезжать за пределы страны.