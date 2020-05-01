У Росії вже 110 тисяч людей захворіли на COVID-19 [ Редактировать ]
Брязкання зброєю перед сусідами, натомість, жодним чином не допомагає Росії вирішувати внутрішні проблеми. Окрім іншого, зараз країна-агресор зазнає рекордних темпів поширення коронавірусу.
Майже вісім тисяч нових хворих тут зареєстрували за минулу добу. Загалом же в РФ понад 110 тисяч інфікованих.
Більшість у Москві. В мерії міста уже навіть не приховують страхів повторити італійський сценарій, коли хворих було нікуди класти.
За кілька тижнів, якщо епідемія не піде на спад, інфікованих москвичів доведеться розміщувати на стадіонах, у виставкових залах та в торговельних центрах. Дістався вірус і вищих щаблів кремлівської влади: на COVID-19 захворів прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін.
по теме
Європа одужує від коронавірусу: Кіпр та Греція готуються до відкриття туристичного сезону
Один мільйон 42 тисячі людей вже одужали від коронавірусу у світі. Захворіли понад три мільйони двісті п'ятдесят тисяч людей. Померли 233 тисячі. Найбільше інфікованих у США - понад мільйон осіб
В Італії лікуються 112 українців
Ще 162 українці лікуються за кордоном. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ. Найбільше в Італії 112 наших земляків
У Росії зафіксували новий рекорд кількості заражень коронавірусом
Усього в Російській Федерації понад 32 тисячі інфікованих та 273 померлих. Найбільше від COVID-19 потерпає Москва та Підмосков'я, Санкт-Петербург та Нижегородська область
Євросоюз оговтується від епідемії коронавірусу
У Німеччині 75 відсотків від загальної кількості інфікованих на коронавірус в країні виписали зі шпиталів
В Україні встановили рекорд із кількості тестів на коронавірус
Рекордну в Україні кількість досліджень методом ПЛР зробили за минулу добу - 7315. З них діагноз підтвердили у 540 людей. Найбільша кількість інфікованих зараз у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-франківській областях та у Києві