Майже вісім тисяч нових хворих тут зареєстрували за минулу добу

Брязкання зброєю перед сусідами, натомість, жодним чином не допомагає Росії вирішувати внутрішні проблеми. Окрім іншого, зараз країна-агресор зазнає рекордних темпів поширення коронавірусу.

Майже вісім тисяч нових хворих тут зареєстрували за минулу добу. Загалом же в РФ понад 110 тисяч інфікованих.

Більшість у Москві. В мерії міста уже навіть не приховують страхів повторити італійський сценарій, коли хворих було нікуди класти.

За кілька тижнів, якщо епідемія не піде на спад, інфікованих москвичів доведеться розміщувати на стадіонах, у виставкових залах та в торговельних центрах. Дістався вірус і вищих щаблів кремлівської влади: на COVID-19 захворів прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін.