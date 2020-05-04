Від коронавірусу в Україні одужали 1619 пацієнтів. Померли 303. Лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні понад 12 тисяч. Уже від завтра лікарям дозволять робити планові операції та госпіталізації, які раніше, за рекомендацією МОЗ, скасували на період карантину.

Втім, усі пацієнти обов'язково мають пройти ПЛР-тестування на COVID-19. Усе державним коштом, за направленням лікаря.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: