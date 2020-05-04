В лікарнях України дозволили планові операції [ Редактировать ]
Від коронавірусу в Україні одужали 1619 пацієнтів. Померли 303. Лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні понад 12 тисяч. Уже від завтра лікарям дозволять робити планові операції та госпіталізації, які раніше, за рекомендацією МОЗ, скасували на період карантину.
Втім, усі пацієнти обов'язково мають пройти ПЛР-тестування на COVID-19. Усе державним коштом, за направленням лікаря.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На час карантину були заборонені планові операції. У тому числі госпіталізації. Отже, було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211 постанову. Уже відразу після опублікування, думаю вже завтра, у нас в країні буде розв'язано проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками.
по теме
Україна уникнула найгіршого сценарію розвитку епідемію коронавірусу - МОЗ
11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 288 людей померли, більше 1,5 тисячі пацієнтів одужали. Серед хворих на коронавірус 2325 медиків
МОЗ запевнив українських медиків у нарахуванні "коронавірусних доплат"
Напередодні медики кількох міст поскаржилися на відсутність доплат за роботу попри обіцянки влади. Сьогодні ж на брифінгу Степанов заявив, що гроші перераховано на місця та закликав медичних працівників звертатися на гарячу лінію Міністерства у разі виникнення конфліктів.
МОЗ обіцяє доплати вірусологам та лаборантам
На сьогодні в Україні підтвердили понад десять тисяч випадків коронавірусу. За минулу добу пацієнтам з підозрою на COVID-19 зробили рекордну кількість ПЛР-тестів - понад сім тисяч
В Україні встановили рекорд із кількості тестів на коронавірус
Рекордну в Україні кількість досліджень методом ПЛР зробили за минулу добу - 7315. З них діагноз підтвердили у 540 людей. Найбільша кількість інфікованих зараз у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-франківській областях та у Києві
В Україні вже більше тисячі людей здолали COVID-19
456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.