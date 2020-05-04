Кабмин уволил главу ГАСИ [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом сообщается на правительственном портале.
Соответствующее распоряжение №482-р было подписано 29 апреля 2020 года.
"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.
Ранее мы писали, что на взятке задержали первого замглавы КГГА.
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