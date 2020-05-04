Кабинет министров Украины уволил Юрия Васильченко с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом сообщается на правительственном портале.

Соответствующее распоряжение №482-р было подписано 29 апреля 2020 года.

"Уволить Васильченко Юрия Николаевича с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

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