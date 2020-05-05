Стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Канаде достигло 60 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные правительством Канады.

Так, по состоянию на вечер 4 мая COVID-19 подтвердили у 60,772 жителей Канады. Умерли от коронавируса 3854 человека.

В то же время, тест сдали 919 368 человек, то есть 93% получили отрицательный результат. Смертность пока немного превышает 6%.

Свыше 50% (32,623 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них более 16 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, в Украине число жертв от коронавируса превысило 300. Ранее сообщалось, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.