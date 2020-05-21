День Иоанна Богослова: молитвы, традиции и приметы [ Редактировать ]
День памяти Иоанна Богослова православные христиане чтят 21 мая. Отцы Церкви считали его тем же человеком, что и Иоанн Евангелист. Согласно традиции, апостол и евангелист Иоанн Богослов был автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет.
Кто такой Иоанн Богослов?
День памяти Иоанна Богослова православные христиане чтят 21 мая. Отцы Церкви считали его тем же человеком, что и Иоанн Евангелист. Согласно традиции, апостол и евангелист Иоанн Богослов был автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет
Во время празднования дня памяти апостола Иоанна Богослова, важно знать, что он был одним из 12 апостолов и любимцем Иисуса Христа. Именно ему Христос поручил заботиться о Деве Марии. После смерти сына Божьего Иоанн служил его Матери и жил в одном доме. Кроме того, святой один из апостолов, кто дожил до ста лет и умер собственной смертью. Во время миссионерства Иоанн Богослов прошел немало пыток и казней и совершил множество чудес и воскрешений мертвых. По преданию, ежегодно из могилы Иоанна Богослова выступает тонкий прах, который христиане собирают и исцеляются им от болезней.
Проповедь в день памяти апостола Иоанна Богослова
Воодушевленная проповедь и чудеса святого Иоанна привели многих ко Христу. Такая деятельность вызывала ненависть у язычников, которые связали его и послали в Рим на суд перед императором Домицианом. Тот отдал его на мучения и бичевание. И ни яд, ни кипящий елей не помешали Иоанну. Испуганный император считал, что тот бессмертный, и выслал его на остров Патмос в вечную ссылку. Святой Иоанн и там продолжал апостольский труд и привел многих к Господу. А самое главное, там он написал свое Евангелие (по которой и дано ему название "Богослов", потому что ее мысли глубокие и величественные), а также свои послания и книгу Откровение.
По преданию, ежегодно из могилы Иоанна Богослова выступает тонкий прах, который христиане собирают и исцеляются им от болезней. Проповедь в день памяти апостола Иоанна Богослова
Воодушевленная проповедь и чудеса святого Иоанна привели многих ко Христу. Такая деятельность вызывала ненависть у язычников, которые связали его и послали в Рим на суд перед императором Домицианом. Тот отдал его на мучения и бичевание. И ни яд, ни кипящий елей не помешали Иоанну. Испуганный император считал, что тот бессмертный, и выслал его на остров Патмос в вечную ссылку. Святой Иоанн и там продолжал апостольский труд и привел многих к Господу. А самое главное, там он написал свое Евангелие (по которой и дано ему название "Богослов", потому что ее мысли глубокие и величественные), а также свои послания и книгу Откровение.
Иоанн Богослов: цитаты
И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, ибо в страхе есть мучения. Тот, кто боится, несовершенен в любви. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата в нужде, закрывает от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? Что нельзя делать в праздник? Как и в любой другой церковный праздник, в день Иоанна Богослова желательно сходить в церковь. А вот вести себя громко сегодня не стоит. Нельзя также ругаться. Церковь советует воздержаться от тяжелой работы и провести этот день в кругу близких, вспомнив память святого тихой молитвой.
Напомним, 21 мая в Украине отмечают День Вышиванки.
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