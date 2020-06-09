Сотрудницы филлипинской авиакомпании приняли роды, находясь в полете.

Об этом пишет ABS-CBN.

По информации, в салоне самолета одна из пассажирок начала рожать и стюардессы довольно профессионально смогли подойти к вопросу принятия родов, консультируясь с врачом по спутниковой связи.

Отмечается, что женщина родила здорового ребенка на высоте около девяти километров.

Фото: ABS-CBN

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