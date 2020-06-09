Стюардессы приняли "воздушные" роды [ Редактировать ]
Сотрудницы филлипинской авиакомпании приняли роды, находясь в полете.
Об этом пишет ABS-CBN.
По информации, в салоне самолета одна из пассажирок начала рожать и стюардессы довольно профессионально смогли подойти к вопросу принятия родов, консультируясь с врачом по спутниковой связи.
Отмечается, что женщина родила здорового ребенка на высоте около девяти километров.
Фото: ABS-CBN
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