За рекордні шість мільйонів доларів продали гітару покійного лідера гурту "Нірвана" Курта Кобейна під час аукціону в Беверлі-Гіллз.

Інструмент придбав засновник однієї з австралійських компаній із виробництва музичної техніки. Новий власник пообіцяв - гітару регулярно демонструватимуть на різних виставках по всьому світові, а всі кошти переказуватимуть на благодійність. За даними аукціонних центрів, цей продаж є новим світовим рекордом вартості гітари.