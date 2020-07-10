Кому нельзя есть абрикосы [ Редактировать ]
Июль – самый разгар сезона абрикосов. Однако, несмотря на то, что в них содержится много витаминов, в некоторых случаях эти фрукты могут нести вред здоровью. Об этом пишет ivona.bigmir.net.
Диетологи рассказали, кому стоит вообще отказаться от этих популярных сезонных фруктов.
Вред абрикосовых косточек
Главный источник опасности находится в сердцевине фрукта. Абрикосовые косточки содержат амигдалин, который в пищеварительном тракте образует синильную кислоту – очень сильный яд.
От нескольких косточек конечно ничего не случится, но большая доза гарантирует отравление, сопровождающееся першением в горле, тошнотой, слабостью, головной болью, рвотой, а в тяжелых случаях – судорогами и потерей сознания.
Вред абрикосов для диабетиков
В некоторых сортах содержится до 80% сахара, что является очень опасной дозой для людей, страдающих диабетом. По этой же причине абрикосы также противопоказаны при нарушениях обмена веществ.
Вред абрикосов для людей с заболеваниями щитовидной железы
Абрикосы не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы. Диетологи также отмечают, что абрикосы не рекомендуется употреблять при сниженной функции щитовидной железы и при заболевании гепатитом. Каротин, содержащийся в плодах, у людей с таким заболеванием не усваивается.
Вред абрикосов для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта
Свежие плоды могут навредить при остром гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также не стоит злоупотреблять абрикосами при заболеваниях печени и панкреатите.
Ранее мы писали о том, кому категорически запрещено есть черешню.
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