Карантинні салюти медикам замість військового параду: у Франції відзначили День республіки [ Редактировать ]
Карантинні салюти та оплески медикам замість військового параду. Франції вперше за десятки років довелося відмовитися від традиційно наймасштабнішого у західній Європі військового параду на честь Національного дня республіки. Яку знайшли альтернативу - розкаже Олена Абрамович.
Такими порожніми Єлисейські поля 14 липня не були від часів світових воєн. ЗазвичАй цього дня тут не лише урочисто парадом їхали французькі танки та інша бойова техніка, а й разом з військовими маршували їхні колеги з інших країн.
Карантин вніс у святкування свої корективи. Сьогодні замість Єлисейських полів військові, яких було удвічі менше, ніж зазвичай, пройшли площею Конкорд. Поаплодувати їм парижани не мали змоги - квартали навколо перекрила поліція. Масові зібрання на Марсовому полі та біля Ейфелевої вежі заборонені. Оплески лунали лише від одних учасників святкування іншим. Особливу увагу отримали медики за боротьбу з COVID-19.
Запросили на урочистості й керівника ВООЗ та міністрів охорони здоров'я Австрії, Люксембургу, Німеччини та Швейцарії, до лікарень яких доправляли французьких пацієнтів з коронавірусом. Загалом гостей було дві з половиною тисячі, і майже стільки ж - учасників церемонії. Традицію авіашоу з французьким триколором у небі зберегли.
Пообіцяли і традиційні вечірні салюти та концерт. Спостерігати за всім цим дійством французам порадили вдома - з екранів телевізорів.
Рафаель Гамб'єр, батько учасника шоу:
Парад не мали змогу провести за нормальних умов, але добре, що запросили хоча б тих, хто воював на лінії фронту.
Жін Шанель Кортей, жителька Парижа:
Для нас - це традиція. Наша подруга служить у військово-морських силах і бере участь в урочистостях на площі Конкорд. Звісно, було би приємно її там побачити.
14 липня - найбільше свято у Франції. Це день взяття Бастилії - в'язниці-фортеці, яка була символом жорсткого монархічного режиму. Саме із цієї події понад 230 років тому й розпочалась Французька революція.
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