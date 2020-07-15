В Днепропетровской области ужесточили карантин. В регионе ограничили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

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Работу этих заведений запретили с 23:00 до 7:00. Исключение составляют кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К слову, по состоянию на среду, 15 июля, в Днепропетровской области зафиксировано 1155 случаев коронавирусной болезни.

Ранее сообщалось, что в Ривненской области ослабили карантин. А на Закарпатье решается вопрос об усилении карантина.