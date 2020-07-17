Непродуманной админреформой власть только усложнит и без того нелегкую жизнь людей на местах. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя Постановление о создании и ликвидации районов, проголосованное Верховной Радой в пятницу, 17 июля.

"Власть решила укрупнить районы директивно и демонстративно, не обращая внимание на мнение людей на местах. Причем их даже не волнует, что таким перекраиванием они нарушают нормативные документы Кабмина, где четко сказано: центр района - это его самый большой город", - отметил народный депутат.

По словам Юрия Бойко, кроме того, что эта реформа вызовет хаос на местах, особо сильно она ударит по пенсионерам.

"Например, на Житомирщине создали Житомирский район. Расстояние от села Пирожки до центра района - 150 км. Дорог нет. Само собой, что люди там вышли на улицу с вопросом, как им теперь добраться до центра района? Само собой, их вопрос остался без ответа – власть такие "мелочи" неинтересны. Такая же история в Буче и Броварах", - отметил он.

"Оппозиционная платформы - За жизнь" будет обращаться в суды и опротестовывать законы, которые позволяют чиновникам в ручном режиме, без учета мнения граждан создавать и уничтожать ОТГ и перерезать границы районов.

"Мы этого не позволим. Ломать районы, не завершив создание ОТГ и не спросив мнение людей на местных референдумах, - это преступление. Поэтому мы будем в судах отстаивать права людей", - резюмировал Юрий Бойко.