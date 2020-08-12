В Киеве на улице Московской ограничат движение [ Редактировать ]
В Киеве в среду, 12 августа, частично ограничат движение по улице Московской. Ограничения будут действовать с 20:00 12 августа до 8:00 13 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что на улице Московской продолжается средний ремонт. Покрытие обновляют на участке между Кловским спуском и улицей Цитадельной.
Чтобы уменьшить влияние на трафик, основные работы выполняют ночью. Так, в ночь на 13 августа будут устраивать верхний слой покрытия. Работы были перенесены с 8 августа.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Южном мосту ограничат движение.
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