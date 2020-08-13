Одна з причин - люди не дотримуються обмежувальних заходів

Запоріжжя поки що у зеленій зоні щодо поширення коронавірусу, але показники захворюваності там стрімко підвищуються. Одна з причин - люди не дотримуються обмежувальних заходів. Наш кореспондент Сергій Бордюжа перевірив.

Сейчас оденем, сейчас, секундочку. Я только что кушала.

Саме так зазвичай виправдовуються продавчині на місцевих ринках. Вгледівши камеру, маски тут одягають, наче за командою. Зізнаються - бояться перевірок.

Галина, продавчиня:

Нету маски, значит штраф 17 тысяч. А где мне брать штраф, если я вот стою. Стою целый день, торговли нету. Где брать штраф.

Захисні екрани на ринках не скрізь. Та й покупці - не дисципліновані.

Я не испугалась. Я для себя это сделала. Для себя. Просто так бы, то откуда я приехала - это обязательно. А здесь как-то расслабон и я из машины вышла, вас увидела, вспомнила, что я ж не права.

Жінки за прилавками хоч і вдягають маски, також переконані - коронавірус не такий уже й страшний, як про нього кажуть.

Ірина, продавчиня на ринку:

Я еще ни одного человека, ни умершего, ни заболевшего не видела. У меня сваха в ритуальном агентстве работает. Вот за все это время ни одного человека не было похороненного с этим диагнозом.

А от головний санітарний лікар області оптимізму запоріжців не поділяє. Каже - регіон хоч і в зеленій зоні, та кількість хворих на COVID-19 щодня збільшується.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

У нас, напомню, 45 человек всего лечатся в условиях стационара. И 213 лечатся на дому. Но, тем не менее, не у всех проходит лечение, течение заболевания в легкой или бессимптомной форме. У нас в пассиве 22 летальных случая.

Маскового режиму намагаються дотримуватись хіба що в мережевих супермаркетах - констатують лікарі.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

Чего, к сожалению нельзя сказать о маленьких частных предприятиях, маленьких магазинчиках, об учреждениях общественного питания, об учреждениях досуга, ночных барах, дискотеках.

Контролювати дотримання правил карантину в Запоріжжі все ж таки намагаються. Рейдами.

Мобильная группа по Вознесеновскому району по соблюдению карантинных мероприятий.

Та зазвичай обмежуються лише попередженнями. Втім, дедалі частіше в інтернеті з'являється відео, коли в людей не витримують нерви. Просте прохання вдягнути маску закінчується або - бійкою.

Або скандалами. Як це днями сталося в літаку, що прямував у Туреччину. Тоді з борту зняли кількох пасажирів без масок.

Чи не єдині, хто сьогодні стовідсотково дотримується маскового режиму, так це грабіжники.