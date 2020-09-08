Какой размер родинок считается опасным [ Редактировать ]
Онколог объяснил, какой размер родинок считается опасным. Об этом пишет u-news.com.ua.
По словам врача, следует следить за размерами образований и обращаться к медикам в случае, если родинка стала более пяти миллиметров в диаметре. Также важно обращать внимание на ее окрас.
"Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", - подчеркнул он.
Специалист также напомнил о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование, поскольку такие попытки могут быть крайне опасными.
Ранее мы писали о том, что Ольга Сумская избавилась от "фирменной" родинки.
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