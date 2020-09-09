Не покидать дома: в Мариуполе проведут антитеррористические меры [ Редактировать ]
В четверг и пятницу, 10-11 сентября, в Мариуполе проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
10 и 11 сентября 2020 года в Мариуполе состоятся превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.
Командование Операции Объединенных сил призывает горожан не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.
В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.).
Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков штаб ООС призывает немедленно сообщать в дежурные службы СБУ и Нацполиции в регионе.
Ранее сообщалось, что ТКГ согласовала новые участки разминирования на Донбассе.
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