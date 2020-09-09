В четверг и пятницу, 10-11 сентября, в Мариуполе проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

10 и 11 сентября 2020 года в Мариуполе состоятся превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

Командование Операции Объединенных сил призывает горожан не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.).

Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков штаб ООС призывает немедленно сообщать в дежурные службы СБУ и Нацполиции в регионе.

Ранее сообщалось, что ТКГ согласовала новые участки разминирования на Донбассе.