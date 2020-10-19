Все витамины, за исключением D, можно получить только через пищу - организм сам их не вырабатывает. Однако в современном динамичном ритме жизни не всегда хватает времени и сил на полноценное питание, потому приходится прибегать к приему аптечных препаратов, чтобы восполнить содержание витаминов в организме, передает newsyou.info.

В аптечной сети очень много разнообразных комплексов, моновитаминов, поливитаминов, комплексов витаминов с микро-, макроэлементами, поэтому все должно быть в меру. Переизбыток витаминов - тех или иных - ведет к гипервитаминозу, что иногда бывает даже еще хуже, чем гиповитаминоз.

Открытие витамина D в 20-ых годах прошлого столетия привело к всеобщей победе над рахитом. Сегодня наука ушла дальше, и ученые ведут споры насчет того, а витамин ли это, ведь больше похож на стероидный гормон. И самые насыщенные продукты по содержанию этого загадочного солнечного микроэлемента - печень трески и лисички.

На сегодня он рассматривается не только как витамин, но и как гормональный препарат. Назначаем мы его практически круглогодично, исключая только на летние месяцы. У нас все равно нехватка данного витамина, так как у нас солнечных дней в году очень мало.

Витамины обладают разными полезными свойствами, например, витамин А, или ретинол, улучшает рост волос. Витамины группы В укрепляют нервную систему, снижают стресс. Витамин С, или аскорбиновая кислота, полезен для иммунитета. А витамин Е замедляет процессы старения.

Чтобы организм нормально функционировал и получал достаточное количество витаминов - следует включить в рацион самые главные пищевые группы - орехи, злаки, мясо, молоко, фрукты и овощи.

Читайте также о полезных и вредных свойствах алоэ.