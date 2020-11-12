Заворушення сталися у польській столиці - там праворадикали побилися з поліцією. Попри заборону на масові зібрання, представники ультраправих вийшли на щорічну ходу з нагоди Дня незалежности, хоча влада дозволила лише автопробіг центром міста.

Деякі демонстранти запускали петарди й намагалися прорвати кордон поліції.

Силовики відповіли перцевим газом. За даними польського МВС, у сутичках постраждали кілька правоохоронців.