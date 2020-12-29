Дочь известной американской модели Кайли Дженнер - Сторми, которой 1 февраля исполнится три года, получила в подарок на Рождество карету Золушки.

Об этом сообщает svidok.online.

Карета выполнена почти в натуральную величину, сверху ее украшает табличка с надписью "Принцесса Сторми". Она также украшена иллюминацией, которая эффектно светится по вечерам.

Отмечается, что такой роскошный подарок сделал девочке ее папа - рэпер Трэвис Скотт. Кайли рассталась с ним в 2019 году, но пара продолжает общаться ради ребенка.

Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер "вычеркнули" из списка миллиардеров. По данным Forbes, состояние 22-летней красотки, которая в марте 2019-го была удостоена титула "самого молодого миллиардера в истории", составляет $900 млн.

Также Podrobnosti.ua сообщали о том, что 8-летнюю дочь Бейонсе впервые номинировали на "Грэмми". Блю Айви записала дуэт с мамой, снялась в ее клипе и озвучила аудиокнигу.

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