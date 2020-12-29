Дочь Кайли Дженнер получила на Рождество карету Золушки (фото) [ Редактировать ]
Дочь известной американской модели Кайли Дженнер - Сторми, которой 1 февраля исполнится три года, получила в подарок на Рождество карету Золушки.
Об этом сообщает svidok.online.
Карета выполнена почти в натуральную величину, сверху ее украшает табличка с надписью "Принцесса Сторми". Она также украшена иллюминацией, которая эффектно светится по вечерам.
Отмечается, что такой роскошный подарок сделал девочке ее папа - рэпер Трэвис Скотт. Кайли рассталась с ним в 2019 году, но пара продолжает общаться ради ребенка.
Ранее мы писали о том, что Кайли Дженнер "вычеркнули" из списка миллиардеров. По данным Forbes, состояние 22-летней красотки, которая в марте 2019-го была удостоена титула "самого молодого миллиардера в истории", составляет $900 млн.
Также Podrobnosti.ua сообщали о том, что 8-летнюю дочь Бейонсе впервые номинировали на "Грэмми". Блю Айви записала дуэт с мамой, снялась в ее клипе и озвучила аудиокнигу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
29-летняя Джозелин Кано регулярно делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans
Що в тренді, що стане по кишені і як зробити це оригінально
Лікарі запевняють: тактильне відчуття рідних допомагає дітям почуватися краще під час недуги
Блю Айви записала дуэт с мамой, снялась в ее клипе и озвучила аудиокнигу
Актер потерял вес ради роли астронома в фильме "Полночное небо"