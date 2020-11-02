Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон [ Редактировать ]
Американская супермодель Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон в новой фотосессии. Соответствующие фото она показала в своем Instagram.
24-летняя Кендалл позирует в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. На одном из фото она позирует на мотоцикле. Девушка успешно повторила образ героини киноленты 1996 года Не называй меня малышкой с Памелой Андерсон в главной роли.
Чуть позже Кендалл выложила несколько черно-белых фото а-ля Андерсон. Публикации в общей сложности получили восемь миллионов лайков и почти 23 тысячи лайков.
Ранее мы писали, что Кардашьян ошарашила сеть неудачной пластикой.
по теме
В Америке, в штате Техас, во время угона авто убили актер
На юг США обрушился мощный ураган "Зета"
Популярная модель Матильда Танто поразила "горячими" снимками своих поклонников
Кукла выпущена ограниченным тиражом
Известная 27-летняя певица Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО