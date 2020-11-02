Американская супермодель Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон в новой фотосессии. Соответствующие фото она показала в своем Instagram.

24-летняя Кендалл позирует в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. На одном из фото она позирует на мотоцикле. Девушка успешно повторила образ героини киноленты 1996 года Не называй меня малышкой с Памелой Андерсон в главной роли.

Чуть позже Кендалл выложила несколько черно-белых фото а-ля Андерсон. Публикации в общей сложности получили восемь миллионов лайков и почти 23 тысячи лайков.

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