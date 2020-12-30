Министерство образования и науки Украины потратила на строительство школьной инфраструктуры в стране 5,2 миллиарда гривен. При этом, наибольшая сумма пошла на программу "Способная школа для лучших результатов".

На дезинфекцию для школ в условиях карантина и пандемии коронавируса пошло около 500 миллионов гривен. Еще 400 миллионов направили на улучшения школьных пищеблоков, направленных на реформу образования.

Отмечается, что основные средства пошли на следующие нужды образовательных учреждений:

3,5 млрд гривен субвенции - на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов";

1 млрд 60 млн гривен субвенции - на развитие Новой украинской школы;

600 млн гривен субвенции - на закупку школьных автобусов более 55 млн гривен - на программу "Достоинство ребенка";

45 млн гривен - на современное оборудование для специальных школ и НРЦ.

Ранее мы писали, что Минобразования премирует участников ВНО. Материальное поощрение является необходимой мерой, так как выпускники показывают достаточно высокие результаты.

Кроме того, Минобразования запустило "Всеукраинскую школу онлайн". Эта платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, не зависимо от города или страны проживания.

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