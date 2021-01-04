Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чья деятельность пострадает в период локдауна в Украине 8-24 января. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников. 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременного пособия для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений

Он также добавил, что в целом для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.

По состоянию на сегодняшний день Пенсионным фондом уже профинансированы почти 456 тысяч заявок. На данный момент средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат предназначающуюся им помощь в течение первой половины января

Шмыгаль добавил, что ФЛП первой группы освобождены от исчисления и уплаты ЕСВ за себя на период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Стоит отметить, что 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление единовременного материального пособия в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям, которые потеряли часть дохода.

Как ранее сообщалось, Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

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