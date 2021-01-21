За сутки в столице зарегистрировали 595 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 124 835 инфицированных COVID-19. 52 146 человек смогли победить болезнь (1807 - за минувшие сутки). 22 46 заболевших умерли (19 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

353 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;

225 мужчин, возрастом от 18 до 89 лет;

17 детей - от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (137 случаев), Святошинском районе (82 человека) и Днепровском районе (72 пациента).

Читайте также, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 583 новых случая коронавируса. Среди новых заболевших 173 ребенка и 229 медработников.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов озвучил прогноз по COVID в Украине. Текущий год в Украине, скорее всего, пройдет "под знаком коронавируса".

Ранее мы писали, что мир набирает пугающую скорость в заболеваемости коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно подтвердили 97 309 892 случаев COVID-19.

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