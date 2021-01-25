Вимагають від влади надати їм укриття від холоду і захист від епідемії коронавірусу

У Парижі мігранти захопили закинутий дитячий садок. У такий спосіб близько 300 біженців вимагають від влади надати їм укриття від холоду і захист від епідемії коронавірусу.

Будівля цього дитсадка одна зі списку майже 500 об'єктів, які мерія розглядала, як можливий прихисток для мігрантів. Однак там немає опалення.

Тож найближчим часом влада обіцяє надати біженцям місця для ночівлі в двох шкільних спортзалах.