Кофе - любимый напиток множества людей. Врачи-дерматологи рассказали о полезных свойствах кофе и его применении в косметологии, передает newsyu.info.

По словам специалистов, кофе оказывает омолаживающий эффект на организм человека благодаря содержанию антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы и останавливают процессы старения.

Все свободные радикалы, которые мы получаем извне, запускают процессы старения в нашем организме. Если мы хотим избежать этого, должны употреблять антиоксиданты. Они есть таблетированные, но гораздо проще потреблять антиоксиданты естественные, да еще и приносящие удовольствие.

Также некоторые свойства кофе активно используют в косметологии. Например, кофеин помогает бороться с отеками и акне, так как стимулирует лимфатическую систему и нормализует действие сальных желез.

Врачи подметили, что пациенты, которые пьют кофе регулярно, не страдают такими проблемами, как акне. Конечно, если кофе пьется без сахара, потому что сахар способствует формированию прыщей.

Ранее медики рассказали, как правильно пить кофе.