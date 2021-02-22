Ляшко обіцяє українцям безкоштовну вакцинацію [ Редактировать ]
Усі охочі зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він зауважив, що держава передбачила необхідний кошторис для безкоштовної імунізації усього населення України.
Та щепити усіх одночасно не вийде через брак препарату, тому МОЗ розробив "дорожню карту" і порядок пріоритетної вакцинації.
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