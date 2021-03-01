Жертвам було 22 і 24 роки

У Польщі загинули двоє молодих українців. ДТП сталася в Любліні. За інформацією поліції, водій не впорався з керуванням, вилетів із дороги, збив дорожній знак і врізався у дерево.

Автівка перетворилася на купу брухту. Жертвам було 22 і 24 роки. Причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці.