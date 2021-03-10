За сутки в столице зафиксировали 644 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 143 161 случай COVID-19. 96 686 человек выздоровели (356 - за минувшие сутки), еще 2809 киевлян умерли (17 - за минувшие сутки). При этом, в медучреждения было принято решение госпитализировать 60 пациентов.

Отмечается, что среди заболевших:

330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

265 мужчин, возрастом от 18 до 94 лет;

49 детей - от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском районе (116 случаев), Оболонском районе (85 человек) и Дарницком районе (79 пациентов).

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 6 377 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа были проведены 64 126 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 33 904, а методом ИФА - 15 116).

Кроме того, с начала кампании по вакцинации на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 23 510 человек. За весь период вакцинации больше всего привитых отмечается в Донецкой области 3134 дозы, а наименьшее количество - в Сумской области 430 привитых.

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