Столичные правоохранители задержали 18-летнюю девушку, которая подозревается в торговле спецпропусками на общественный транспорт во время локдауна.

Правоохранителям удалось выяснить, что арестованная занималась незаконной деятельностью с помощью социальных сетей, в частности Facebook Каждый поддельный пропуск, с фейковой печатью одной из киевских больниц, стоил 200 гривен.

Дознавателями подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в Киеве разоблачена 18-летняя жительница Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте в период локдауна.

Отмечается, что правоохранители начали против женщины-преступницы уголовное производство по 1 части статьи 358 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении, ведутся следственные действия.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, с 5 апреля 2021 года в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам. Контактному лицу сообщат о месте и времени получения спецпропусков после рассмотрения запроса.

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