Бразильці збудують нового гігантського Христа [ Редактировать ]
Бразилія будує нову гігантську статую Христа. Вищу, ніж культова скульптура в Ріо-де-Жанейро. Назвуть її Христос-захисник, заввишки вона буде 43 метри. Статуя прикрашатиме краєвид міста Енкантадо на півдні країни.
Нагорі облаштують оглядовий майданчик, а піднятися на нього можна буде вбудованим усередину ліфтом. Завершити спорудження планують до кінця року. Вартість робіт - понад 350 тисяч доларів. Їх зібрали завдяки пожертвам вірян.
по теме
Святиня вщент була зруйнована за часів радянської влади - відбудувати її взялася Українська Православна Церква
Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні це свято відзначають християни східного обряду. Його ще називають початком Євангелія
З плакатами жінки вийшли на вулиці найбільших міст - кажуть: представниць секс-індустрії можна вважати медичними працівниками
У Китаї будують найдовший в країні автомобільний тунель під водою майже 11 кілометрів. Прокладають його під озером Тайху, на сході країни
Через пандемію вже другий рік поспіль Папа Римський виголошує своє традиційне послання "Місту й Світові" майже в порожньому соборі святого Петра у Ватикані - там зібралося близько двохсот людей, тоді, як зазвичай, їх тисячі